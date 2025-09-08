Die Kirmes in Wichtshausen, die trotz einer kurzen Pause auf eine langjährige Tradition zurückblicken kann, erfreute sich auch zur nunmehr 29. Auflage einer dreitägigen Volksfeststimmung. Dafür sorgten einmal mehr stolze 16 Kirmespärchen unter Regie von Kirmesscholz Max Recknagel mit Braut Vanessa Voß. Auch wenn Max Recknagel und seine Braut Vanessa aus dem Zella-Mehliser Ortsteil Benshausen kommen, tat das der Stimmung keinen Abbruch. Schließlich kann der 24-jährige Ex-Wichtshäuser als ältester Kirmesbursche mittlerweile auf achtjährige Kirmeserfahrungen zurückblicken.