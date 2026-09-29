Mit seinen zwei Toren hat Pascal Wagenschwanz (SV 08 Westhausen) nun mit Jannik Träger (FC Blau-Weiß Schalkau) in der Torschützenliste gleichgezogen. Beide haben jetzt sieben Mal getroffen. Allerdings ist die Quote bei Wagenschwanz besser. Er benötigte dafür fünf Spiele, bei Träger sind es acht. Auch nach Chancen lag am Ende Wagenschwanz vor Träger. Allerdings hätte der Schalkauer bei seinen Möglichkeiten im „Eins gegen eins“ auch treffen müssen.