In der Meininger Straße in Wasungen kam es am Dienstagmorgen zu einem kuriosen Unfall . Wie die Polizei mitteilt, verpasste aus bislang unbekannter Ursache ein Mann die anvisierte Einfahrt und fuhr stattdessen über etwa zehn Treppenstufen und den Gehweg zu seinem Ziel. Er parkte auf den Parkflächen und begab sich zu seinem Termin. Die durch Zeugen herbeigerufene Polizei stellte keine sichtbaren Schäden an der Treppe, jedoch an der Unterseite sowie im Front- und Heckbereich des Autos, fest. Der Senior kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.