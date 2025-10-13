In Waldstück: Mann soll junge Frau sexuell missbraucht haben

Röthenbach an der Pegnitz (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Mann soll in einem Waldstück in Mittelfranken eine junge Frau sexuell missbraucht haben. Anschließend soll er die Flucht ergriffen haben, teilte die Polizei mit. Demnach habe der Unbekannte sie am Sonntagabend in Röthenbach an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) nach einer Zigarette gefragt. Die junge Frau lief dann weiter, ehe sie kurz darauf in dem Waldstück von hinten attackiert wurde, hieß es.