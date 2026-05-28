Wer die kurvigen Straßen hinauf in den kleinen Luftkurort fährt, rechnet mit Wald, Wiesen und vielleicht einem Gasthof mit Rostbrätel. Stattdessen tauchen plötzlich Erdhäuser auf, eine große Scheune, Hexenhäuschen, Festivalgelände, Spielwelten und Terrassen mit weitem Blick über die Berge auf. Ein bisschen verwunschen wirkt das alles. Und gleichzeitig doch erstaunlich bodenständig. „Fantasie trifft Natur“ steht über diesem Lebensprojekt von Familie Memm. Selten passt ein Slogan so gut.