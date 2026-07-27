In U-Haft: Mutmaßlicher Räuber nach sechs Jahren festgenommen

Waidhaus/Aidlingen - Ein mutmaßlicher Räuber ist sechs Jahre nach der Tat bei einer Grenzkontrolle festgenommen worden. Er soll zusammen mit einem Komplizen 2019 in einem Verbrauchermarkt in Aidlingen (Landkreis Böblingen) Waren ohne zu zahlen mitgenommen haben, teilte die Polizei mit. Es kam daraufhin zu einer Rangelei mit einer Verkäuferin. Da sie Pfefferspray griffbereit dabeigehabt haben sollen, wird ihnen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Beide wurden zunächst auf freien Fuß gesetzt. 2020 erging dann Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Der Mann blieb aber flüchtig.