Ulm - Ein Mann ohne Fahrschein hat in dem Bordbistro eines Fernzuges von Ulm in Richtung München randaliert. Dabei soll der 52 Jahre alte Verdächtige auch eine Frau mit einer Glasscherbe bedroht haben, wie Bundespolizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die alarmierten Beamten trafen den Mann demnach noch am Montagmorgen im Zug an. Bei der Festnahme habe der 52-Jährige erheblichen Widerstand geleistet. Den Angaben zufolge soll er versucht haben, die Einsatzkräfte zu beißen. Am nächsten Tag erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen den Mann und er kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie es weiter hieß.