Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstagmittag in Arnstadt für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gesorgt. In der Ohrdrufer Straße brach aus bislang ungeklärter Ursache gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ein Feuer aus. Auf Fotos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Flammen aus dem Obergeschoss eines Hauses schlagen und eine Rauchsäule aufsteigt.