In Suhl: Zum Aufbruch in die Demokratie vor 35 Jahren

Direkt im Anschluss an die Enthüllung gegen 15.15 Uhr findet im Foyer im Haus der Geschichte (Stadtarchiv Suhl) am Platz der Deutschen Einheit ein Erzählcafé statt, das der Landesbeauftragte moderieren wird. Im Erzählcafé kann jeder seine Erinnerungen und Erfahrungen rund um den Aufbruch in die Demokratie frei berichten. An Erzähltischen können die Erinnerungen an den Herbst 1989 und an die damaligen Hoffnungen und Erwartungen mit anderen geteilt werden. Interessierte sind willkommen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.