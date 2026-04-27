Die Umsetzung der Kita-Fusion des Kindergartens Auenknirpse zu den Tausendfüßlern rückt näher. Im vergangenen Jahr beschloss der Stadtrat eine „sanfte Fusion“ der bisher integrativen Kita Auenknirpse in die Einrichtung der Tausendfüßler. Grund dafür waren ein Überangebot an Kindergartenplätzen in der Stadt, sowie eine gesetzliche Regelung, die eine Neuausrichtung der Kommunen hin zur Inklusion fordert. Dementsprechend müssen sich die Kindergärten in der Stadt Suhl künftig so ausrichten, dass auch Kinder mit mehr Förderbedarf betreut werden können. Infolgedessen wurde auch die Zusammenlegung der beiden Kitas unter der Trägerschaft der Thepra angestoßen, die sich nur einen Steinwurf voneinander entfernt in der Aue II befinden.