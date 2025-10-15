In Suhl: Sie organisieren ein Weihnachtsfest für Einsame

„Uns als Familie geht es gut und Weihnachten hat sich in den letzten Jahren in eine Art Überflussgeschäft verwandelt“, erzählt Sebastian Wendt. Sie wöllten das Gefühl des Fests zurückholen und an alle, die allein sind, weitergeben. Sebastian Wendt will seinen Kindern auf diese Art auch den Geist von Weihnachten vermitteln. Sie sind eine große Familie, über zehn Personen, die gemeinsam das Fest verbringen werden und offen sind, den Tag mit vielen weiteren Menschen zu teilen. Irene Wendt arbeitete lange Jahre als Trauerrednerin. Dadurch hatte sie sofort einen persönlichen Bezug zu dem Thema: „Da erlebt man viel. Viele Menschen bleiben allein nach dem Tod des Partners allein, manchmal sind die Kinder in der Welt verstreut“, sagt sie. Gerade in einer Zeit, in der die Menschen immer einsamer werden, und noch dazu in einer überalterten Stadt wie Suhl, haben die beiden Initiative ergriffen.