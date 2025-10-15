In Suhl: Sie organisieren ein Weihnachtsfest für Einsame

Schon seit einiger Zeit planen Irene Wendt und ihr Sohn Sebastian das diesjährige Weihnachtsfest. Aber nicht nur für sich selbst. Für dieses Jahr haben sich Mutter und Sohn etwas ganz Besonderes überlegt. Sie organisieren nämlich ein Weihnachtsfest für all jene, die sonst niemanden zum gemeinsamen Feiern haben. „Ich habe im Fernsehen gesehen, dass es das in Berlin gab“, erzählt Sebastian Wendt, wie ihm die Idee dazu kam. „Da dachte ich, so etwas brauchen wir in Suhl auch“, sagt er. Schnell holte er seine Mutter mit ins Boot, die sofort ebenso begeistert von der Idee gewesen sei. Nun gestalten sie gemeinsam ein Weihnachtsfest für Alleinstehende, Senioren und einsame Herzen aller Art. Alle Menschen, die sonst allein wären, seien willkommen.