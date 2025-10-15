 
  Suhl/Zella-Mehlis

  Sie organisieren ein Weihnachtsfest für Einsame

In Suhl Sie organisieren ein Weihnachtsfest für Einsame

Celine Balhas

Niemand sollte an Weihnachten allein sein müssen, finden Irene und Sebastian Wendt. Darum gestalten sie ein großes gemeinsames Fest in Suhl.

 
Irene und Sebastian Wendt planen ein Fest an Heiligabend für einsame Herzen  

Schon seit einiger Zeit planen Irene Wendt und ihr Sohn Sebastian das diesjährige Weihnachtsfest. Aber nicht nur für sich selbst. Für dieses Jahr haben sich Mutter und Sohn etwas ganz Besonderes überlegt. Sie organisieren nämlich ein Weihnachtsfest für all jene, die sonst niemanden zum gemeinsamen Feiern haben. „Ich habe im Fernsehen gesehen, dass es das in Berlin gab“, erzählt Sebastian Wendt, wie ihm die Idee dazu kam. „Da dachte ich, so etwas brauchen wir in Suhl auch“, sagt er. Schnell holte er seine Mutter mit ins Boot, die sofort ebenso begeistert von der Idee gewesen sei. Nun gestalten sie gemeinsam ein Weihnachtsfest für Alleinstehende, Senioren und einsame Herzen aller Art. Alle Menschen, die sonst allein wären, seien willkommen.

„Uns als Familie geht es gut und Weihnachten hat sich in den letzten Jahren in eine Art Überflussgeschäft verwandelt“, erzählt Sebastian Wendt. Sie wöllten das Gefühl des Fests zurückholen und an alle, die allein sind, weitergeben. Sebastian Wendt will seinen Kindern auf diese Art auch den Geist von Weihnachten vermitteln. Sie sind eine große Familie, über zehn Personen, die gemeinsam das Fest verbringen werden und offen sind, den Tag mit vielen weiteren Menschen zu teilen. Irene Wendt arbeitete lange Jahre als Trauerrednerin. Dadurch hatte sie sofort einen persönlichen Bezug zu dem Thema: „Da erlebt man viel. Viele Menschen bleiben allein nach dem Tod des Partners allein, manchmal sind die Kinder in der Welt verstreut“, sagt sie. Gerade in einer Zeit, in der die Menschen immer einsamer werden, und noch dazu in einer überalterten Stadt wie Suhl, haben die beiden Initiative ergriffen.

Damit also niemand an Weihnachten allein bleiben muss, stecken die beiden in der Wohnung von Irene Wendt die Köpfe zusammen und planen und organisieren. Es soll ein Weihnachtsfest mit allem drum und dran werden, was eben so zur Festtagsstimmung gehört: Beginnend mit der Kaffeetafel mit Stollen, über gemeinsames Singen und musizieren um den Weihnachtsbaum, bis hin zum traditionellen Essen mit Kartoffelsalat und Würstchen. Auch einen Weihnachtsmann versuchen sie noch anzuheuern.

Für ihr Vorhaben haben sie ganz viele fleißige Helfer Helfer hinter sich, die sie unterstützen, unter anderem steht ihnen der Sportverein Dietzhausen zur Seite. Auch einen Fahrservice wird es geben, damit jeder unkompliziert hin- und zurück zur Veranstaltung kommen kann. Hier bot sich der Fahrservice TMZ an. „Jeder, dem wir das erzählen, findet das ist eine schöne Idee“, sagt Sebastian Wendt und freut sich über diese Gemeinschaft.

Familie Wendt finanziert die Veranstaltung über Spenden und würde sich noch über Sponsoren freuen. Diese könnten sich gerne telefonisch melden. „Falls am Ende Geld übrig bleiben sollte, spenden wir das für wohltätige Zwecke“, sagt Sebastian Wendt. Stattfinden wird das Fest an Heiligabend, von 14 bis etwa 19 Uhr. Die Familie bittet darum, sich bis zum 10. November telefonisch bei ihnen anzumelden, damit sie eine Vorstellung von der Anzahl der Gäste haben, mit der sie weiterplanen können.

Kontakt

Irene Wendt
Tel.: 01723479200

Sebastian Wendt
Tel.: 015116538022