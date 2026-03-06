In Suhl: Pachtwork-Gilde kommt im Mai

Sabine Schmidt ist für viele Näherinnen eine feste Größe. Mit ihren Nähanleitungen landete sie mehrfach auf der Spiegel-Bestsellerliste, ihre Romane Das kleine Nähcafé am Fluss und Neues Glück im kleinen Nähcafé am Fluss verbinden Handarbeiten mit Herz, Gemeinschaft und einer Prise Nostalgie. Auf den Patchworktagen kann man Sabine Schmidt ganz persönlich begegnen.