In Suhl: Pachtwork-Gilde kommt im Mai

Wenn Stoffe Geschichten erzählen, Farben miteinander tanzen und Nadel und Faden Menschen verbinden, dann sind Patchworktage. Vom 15. bis 17. Mai lädt der Verein Patchwork Gilde Deutschland ins Congress Centrum ein.
Vom 15. bis 17. Mai lädt die Patchwork Gilde Deutschland nach Suhl ins Congress Centrum ein.
Wenn Stoffe Geschichten erzählen, Farben miteinander tanzen und Nadel und Faden Menschen verbinden, dann sind Patchworktage. Vom 15. bis 17. Mai lädt der Verein Patchwork Gilde Deutschland ins Congress Centrum ein.
Nach der Werbung weiterlesen
Wie Heike Rosenbaum vom Verein mitteilt, erwartet Besucher ein prall gefülltes Programm: 28 Ausstellungen, eine vielseitige Ladenstraße und 29 Kurse für Anfängerinnen wie Fortgeschrittene. Einige Workshops sind bereits ausgebucht – frühes Anmelden lohnt sich also.
Zu den Höhepunkten zählen unter anderem ein Meet & Greet mit Sabine Schmidt, die Bannerausstellung von Florian Janich, Werke der tschechischen Künstlerin Bára Bartošová, die jurierte Ausstellung Tradition bis Moderne XIV sowie das inklusive Projekt Fingerspitzengefühl von Jennifer Bargfeldt.
Sabine Schmidt ist für viele Näherinnen eine feste Größe. Mit ihren Nähanleitungen landete sie mehrfach auf der Spiegel-Bestsellerliste, ihre Romane Das kleine Nähcafé am Fluss und Neues Glück im kleinen Nähcafé am Fluss verbinden Handarbeiten mit Herz, Gemeinschaft und einer Prise Nostalgie. Auf den Patchworktagen kann man Sabine Schmidt ganz persönlich begegnen.
Grafisch klar, farblich durchdacht und beeindruckend in der Wirkung – die Banner von Florian Janich sind echte Hingucker. Besonders seine großformatigen Installationen – etwa der begehbare „Wald“ – verbinden Raum, Material und Erlebnis. Extra für Suhl entwirft er zudem ein exklusives Banner, das unter seiner Anleitung vor Ort genäht werden kann.
Die Künstlerin Bára Bartošová aus Prag verbindet handbemalte Seide mit Quilten zu farbstarken Werken voller Pflanzen, Tiere und Naturmotive. Erst malt sie, dann quiltet sie – und verleiht der Seide damit eine ganz neue Tiefe. Neben ihrer Ausstellung gibt sie ihr Wissen auch in Kursen weiter.
Jennifer Bargfeldt macht Mut: Sie zeigt, dass Quilten auch mit starker Sehbehinderung möglich ist. Mit angepassten Methoden, Kreativität und viel Fingerspitzengefühl entstehen textile Arbeiten, die berühren und inspirieren.
Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen, Mitmachaktionen und ein vielseitiges Kursangebot – von klassischen Techniken bis hin zu seltenen asiatischen Textilmethoden. Das vollständige Programm und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte im Internet unter
www.patchworkgilde.de/patchworktage