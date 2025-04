Große Freude herrschte am Montag bei den Mädchen und Jungen des Kindergartens Auenknirpse, als der Bildungsträger WBM (Werkstatt, Bildung und Medien) eine besondere Osterüberraschung überreichte. Fünf junge Frauen vom WBM haben in dreiwöchiger Arbeit insgesamt 102 Osterhasen aus gespendeten Bettlaken genäht – liebevoll gestaltet und ideal für die Osterkörbchen der Kinder. Das Nähen der Hasen fand in der Textilwerkstatt des Bildungsträgers statt, wo die Frauen unter Anleitung arbeiteten. Mit viel Geduld und Geschick entstanden so in mehreren Arbeitsschritten kleine Häschen. Neben den Stoffhasen übergaben Katrin Westenberger vom WBM und zwei Näherinnen auch ein selbst gebautes Insektenhotel, das künftig im Außengelände der Kita seinen Platz finden wird und mit Sukkulenten auf dem Dach begrünt wird.