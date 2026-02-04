Mit Bissverletzungen nach einer Hundeattacke wurde am Sonntag ein zwölfjähriges Mädchen aus Suhl ins Krankenhaus gebracht. Sie war auf dem Gehweg in der Linsenhofer Straße in Richtung Lautenberg unterwegs, als ihr ein Mann mit einem Hund entgegenkam. Dieser biss das Mädchen in den Arm, als sie nahe am Tier vorbeilief (Freies Wort berichtete). Auf die Frage des Tierhalters, ob sie sich verletzt habe, verneinte das Mädchen zwar. Doch zu Hause angekommen stellten ihre Eltern eine Verletzung fest, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderte.