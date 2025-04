Mitarbeiter des Suhler SRH-Klinikums pflanzten gemeinsam mit dem Goldlauterer Revierförster Karsten Winkler am Samstag junge Bäume am Döllberg. Wie Klinikumssprecher Christian Jacob mitteilt, sponserte das Krankenhaus im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie 6000 Euro, um rund 2000 Lärchen in die Erde zu bringen. Unterstützt wurden die 55 Beschäftigten des Klinikums vom Chefarzt bis zum Pfleger vom Thüringen-Forst mit Know-how und mit einem waldpädagogischen Programm für die Mitarbeiter-Kinder. Andrea und Martin Ehrle waren mit Enkel Karl dabei (Bild rechts). Die Verpflegung übernahm das Team der Döllberghütte.