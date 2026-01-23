In Suhl: In leeren Laden zieht wieder Leben ein

Der Suhler T-Punkt ist sicher noch vielen Suhlern bekannt, beherbergte er doch viele Jahre die Geschäftsräume der Telekom, die hier neben Technik auch Beratung für Handy, Telefon und Internet angeboten hat. „Nachdem das zentral gelegene Ladengeschäft nun fast zwei Jahre stillgelegen hat, wird diese Fläche nun wieder aktiviert. Ein junges, engagiertes und motiviertes Team um Sandra und Falk Thorwarth bereitet gerade die große Wiedereröffnung vor“, teilt die Suhler Citymanagerin Silvia Bergner mit. Sandra Thorwarth habe die Vision, im Raum Suhl auch mit diesem Geschäft Fuß zu fassen und hier direkt vor Ort mit professioneller Beratung und Service zu punkten.