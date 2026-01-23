In Suhl: In leeren Laden zieht wieder Leben ein

„Das Team von Tele-Thorwarth möchte aber nicht nur den T-Punkt wiederbeleben, sondern hat auch die Vision, ein wichtiger Baustein für unsere Stadt zu sein. Sandra Thorwarth will zeigen, dass sie an Verkaufsflächen in den Innenstädten glaubt und unterstreicht deren Wichtigkeit. Zusätzlich hat sie die Idee, die zweite Etage des Gebäudes, die nicht benötigt wird, temporär für Vereine zur Verfügung zu stellen“, so Silvia Bergner weiter. Mitgliederversammlungen von Vereinen oder auch deren Vorständen können oftmals nicht im größeren Rahmen veranstaltet werden, weil Räumlichkeiten fehlen oder eher nur die Trainingsflächen zur Verfügung stehen. Die Region unterstützen und als feste Größe die Innenstadt und damit auch die Attraktivität der Stadt stärken, sind neben den unternehmerischen auch Ziele, die das Team von Tele-Thorwarth nicht aus den Augen verlieren will, weiß Silvia Bergner.