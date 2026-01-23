 
Die Firma Tele-Thorwarth öffnet am Donnerstag, 29. Januar, ihr neues Geschäft im ehemaligen Suhler T-Punkt.

In Suhl: In leeren Laden zieht wieder Leben ein
Das Team von Tele-Thorwarth, das in der kommenden Woche den ehemaligen T-Punkt in der Suhler Innenstadt wiederbeleben will. Foto: privat

Der Suhler T-Punkt ist sicher noch vielen Suhlern bekannt, beherbergte er doch viele Jahre die Geschäftsräume der Telekom, die hier neben Technik auch Beratung für Handy, Telefon und Internet angeboten hat. „Nachdem das zentral gelegene Ladengeschäft nun fast zwei Jahre stillgelegen hat, wird diese Fläche nun wieder aktiviert. Ein junges, engagiertes und motiviertes Team um Sandra und Falk Thorwarth bereitet gerade die große Wiedereröffnung vor“, teilt die Suhler Citymanagerin Silvia Bergner mit. Sandra Thorwarth habe die Vision, im Raum Suhl auch mit diesem Geschäft Fuß zu fassen und hier direkt vor Ort mit professioneller Beratung und Service zu punkten.

„Das Team von Tele-Thorwarth möchte aber nicht nur den T-Punkt wiederbeleben, sondern hat auch die Vision, ein wichtiger Baustein für unsere Stadt zu sein. Sandra Thorwarth will zeigen, dass sie an Verkaufsflächen in den Innenstädten glaubt und unterstreicht deren Wichtigkeit. Zusätzlich hat sie die Idee, die zweite Etage des Gebäudes, die nicht benötigt wird, temporär für Vereine zur Verfügung zu stellen“, so Silvia Bergner weiter. Mitgliederversammlungen von Vereinen oder auch deren Vorständen können oftmals nicht im größeren Rahmen veranstaltet werden, weil Räumlichkeiten fehlen oder eher nur die Trainingsflächen zur Verfügung stehen. Die Region unterstützen und als feste Größe die Innenstadt und damit auch die Attraktivität der Stadt stärken, sind neben den unternehmerischen auch Ziele, die das Team von Tele-Thorwarth nicht aus den Augen verlieren will, weiß Silvia Bergner.

Die Tele-Thorwarth GmbH ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation, gegründet 1989 und beschäftigt über 60 Mitarbeiter an 14 Standorten in Thüringen und Unterfranken. Neben Privatkunden liegt der Fokus ebenso auf Geschäftskunden, welche von der persönlichen Beratung und dem technischen Know-how profitieren.

Die Eröffnung des Geschäftes in Suhl findet am Donnerstag, 29. Januar, ab 11 Uhr statt. Interessierte sind willkommen.