Das Entree wurde von Thomas Kirchner auf der Handpan zelebriert und machte – für eine Bigband nicht ganz alltäglich – neugierig auf das, was da noch kommen sollte. Und dann wurde das musikalische Feuerwerk gezündet. „Schieß mich doch zum Mond“ auf die Melodie von „Fly me to the moon“, „I want you back“, „One moment in time“ und „We are the world“ bewiesen, dass die noch sehr jungen Sängerinnen Lilli, Hanna und Anna keine Scheu vor den großen Fußstapfen der künstlerischen Vorbilder haben müssen. Deren Gesangslehrerin Claudia Schulz führte mit ihrer charmanten und erfrischenden Moderation die Gäste durch das Programm.