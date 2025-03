In Suhl: Goldene Nacht des Sports steigt im Congress Centrum

Die Vorfreude steigt: Am 4. April findet im Congress Centrum Suhl die Goldene Nacht des Thüringer Sports, ausgerichtet vom Landessportbund Thüringen und der Stiftung Thüringer Sporthilfe, statt. An diesem Abend dreht sich alles um die Sieger und Platzierten der öffentlichen Wahl „Thüringer Sportler des Jahres“ und um das Ehrenamt. „Das Format kehrt nach 20 Jahren zurück nach Suhl. Zuletzt feierte der Sport im CCS im Jahr 2005 – damals noch unter dem Titel Landessportball. Erstmals seit 2019 sind für die Veranstaltung als gesellschaftlicher Höhepunkt des Sports im Freistaat wieder Kaufkarten erhältlich“, kündigt ein Sprecher des Landessportbundes an.