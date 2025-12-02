In Suhl: Glasfaserbauer legen Winterpause ein

Der Servicepunkt des Unternehmens Deutsche Glasfaser in der Suhler Pfarrstraße 1 bleibt vom 18. Dezember bis zum 11. Januar 2026 geschlossen. Ab dem 12. Januar ist er erneut jeden Montag von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr, jeden Dienstag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet,teilt Stefanie Schenberger, Sprecherin bei Deutsche Glasfaser, mit. „Kunden sowie Interessierte können sich dann wieder zu den Leistungen und Produkten von Deutsche Glasfaser und vertraglichen Details im Servicepunkt persönlich beraten lassen“, kündigt sie an.