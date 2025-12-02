 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Glasfaserbauer legen Winterpause ein

In Suhl Glasfaserbauer legen Winterpause ein

Die Arbeiten zum weiteren Glasfaserausbau in Suhl ruhen in den nächsten Wochen. Ab 19. Dezember ist Winterpause angesagt.

In Suhl: Glasfaserbauer legen Winterpause ein
1
Eine Glasfaserkabel-Abzweigung im Erdgraben. Foto: Deutsche Glasfaser

Der Servicepunkt des Unternehmens Deutsche Glasfaser in der Suhler Pfarrstraße 1 bleibt vom 18. Dezember bis zum 11. Januar 2026 geschlossen. Ab dem 12. Januar ist er erneut jeden Montag von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr, jeden Dienstag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet,teilt Stefanie Schenberger, Sprecherin bei Deutsche Glasfaser, mit. „Kunden sowie Interessierte können sich dann wieder zu den Leistungen und Produkten von Deutsche Glasfaser und vertraglichen Details im Servicepunkt persönlich beraten lassen“, kündigt sie an.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau in Suhl schreiten nach Angaben des Unternehmens planmäßig voran. Bereits rund 20 Prozent des gesamten Ausbaubereichs seien abgeschlossen. Ab dem 19. Dezember legt der beauftragte Baupartner Libra GmbH eine Winterpause beim Glasfaserausbau ein.

„Zur Gewährleistung der Sicherheit werden offene Baustellen vorläufig verschlossen und ordnungsgemäß abgesichert. Im neuen Jahr werden die Arbeiten in Suhl, abhängig von den Witterungsbedingungen, mit voller Kraft fortgesetzt“, versichert Stefanie Schenberger.

Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte erhalten Interessierte auch bei dem Fachhandelspartner Telefonladen Suhl (Steinweg 12), im Telefonladen Zella -Meh-lis (Industriestraße 3) und Handyshop Suhl (Hauptstraße 282a). Informationen gibt es zudem unter (02861) 89 06 00. Fragen zum Bau beantwortet die Bau-Hotline unter (02861) 89 06 09 40 montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr.

www.deutsche-glasfaser.de