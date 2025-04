Der Suhler Frühling bildet am 4. Mai zugleich den aktuellen Anlass für den ersten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres. Die Läden haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Im Steinweg, in den Einkaufscentern Lauterbogen und Am Steinweg sowie in angrenzenden Bereichen halten die Geschäfte ein breit gefächertes Sortiment und tolle Schnäppchen bereit.