In Suhl erwischt: 16-Jähriger fährt mit 2,3 Promille auf E-Scooter

Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Fritz-Arno-Wagner-Straße in Suhl einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 2,29 Promille. Zudem bestand für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz.
Die Polizeikontrolle brachte es ans Licht: Ein 16-Jähriger wurde am Donnerstag in Suhl mit knapp 2,3 Promille auf seinem E-Scooter erwischt. Und das war noch nicht alles.
Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Fritz-Arno-Wagner-Straße in Suhl einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 2,29 Promille. Zudem bestand für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz.
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Wie die Polizei mittelt, wurde der Jugendliche zur Blutentnahme in das Klinikum Suhl gebracht und anschließend von seiner Mutter abgeholt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.
Wer bereits in jungen Jahren durch Alkohol im Straßenverkehr auffällt, riskiert unter Umständen auch Folgen für den späteren Führerscheinerwerb. Die Polizei appelliert daher an Jugendliche, Alkohol gar nicht erst zur Option werden zu lassen und frühzeitig Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.