Gute Nachrichten für Suhl: Genügend Bürger haben sich für einen Glasfaseranschluss entschieden und während der Nachfragebündelung Verträge mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser abgeschlossen. „Wir freuen uns sehr über das Ergebnis und danken den Bürgern für ihr Interesse“, sagt Uwe Rettner, Manager Kommunale Kooperationen von Deutsche Glasfaser. „Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den flächendeckenden Glasfaserausbau voranzutreiben. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort. Gerade die Stadt und die Verwaltung legten großen Wert darauf, dass Deutsche Glasfaser nicht nur die Innenstadt, sondern auch Ortsteile ausbaut. Wir tun das und investieren eben nicht nur in die lukrativen Zentren. Albrechts, Goldlauter, Suhl-Heinrichs und Suhl-Neundorf sind in Phase 1 mit dabei,“ so Rettner weiter. In Neundorf wird am 3. April der erste Spatenstich zum Ausbau gesetzt. Die Installation der ersten Standorte für die Glasfaserhauptverteiler läuft. Diese bilden das Zentrum des Glasfasernetzes im Ort und sind eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Parallel beginnt der Baupartner von Deutsche Glasfaser mit den Tiefbauarbeiten und verlegt vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen („Fiber To The Home“ – Glasfaser) bis ins Haus.