Am vergangenen Samstag fand in Suhl der alljährliche Stadtjugendfeuerwehrtag statt. Stadtjugendfeuerwehrwart Chris Hermann zog dabei eine positive Bilanz des vergangenen Jahres 2024 und gab allen anwesenden Kameradinnen und Kameraden einen detaillierten Einblick in Zahlen, Veranstaltungen und Entwicklungen der Jugendfeuerwehr in Suhl. Diese umfasst derzeit 85 Kinder und Jugendliche – etwas weniger als noch 2023 mit damals 101 Mitgliedern. Hier wirken sich Wohnortwechsel, aber auch andere Interessen (Sport) aus. „Aber die Zahl liegt seit langem kontinuierlich zwischen 80 und 100“, so Chris Hermann. Fast die Hälfte, nämlich 40, sind es im Bereich des Stadtzentrums, und hier ging die Zahl seit 2011 auch stetig nach oben. Stark vertreten ist Goldlauter mit 15 Mitgliedern, während im Bereich Haselgrund die Aufmerksamkeit vor allem den jüngsten Feuerwehrleuten, den Sechs- bis Neunjährigen, gilt. Zu den großen Events im vergangenen Jahr zählte der Berufsfeuerwehrtag, an dem unter anderem das Berufsbild eines Feuerwehrmanns vorgestellt wurde.