In Suhl: Besondere Gräber und Denkmale

Anfang November veröffentlichte der Förderverein für Suhler Waffen- und Stadtgeschichte einen Flyer mit Orientierungskarte für den Hauptfriedhof Suhl. Erstmalig werden in dieser Publikation die besonderen Gräber und Denkmale des Suhler Hauptfriedhofs vorgestellt. Der handliche Flyer im Format eines Stadtplanes bietet einen kompletten und aktuellen Plan des Friedhofes mit nummerierten Grabfeldern und den Standorten der besonderen Grabstätten. 26 von ihnen sind erfasst und 13 von ihnen werden mit Bild und Text vorgestellt.