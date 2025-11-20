 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Besondere Gräber und Denkmale

In Suhl Besondere Gräber und Denkmale

Matthias Rolfs

Rechtzeitig zum Totensonntag ist ein Flyer mit Orientierungskarte zu den Grab- und Gedenkstätten auf dem Hauptfriedhof erschienen.

In Suhl: Besondere Gräber und Denkmale
1
Das Deckblatt des Flyers zu Suhler Grab- und Gedenkstätten. Foto: privat

Anfang November veröffentlichte der Förderverein für Suhler Waffen- und Stadtgeschichte einen Flyer mit Orientierungskarte für den Hauptfriedhof Suhl. Erstmalig werden in dieser Publikation die besonderen Gräber und Denkmale des Suhler Hauptfriedhofs vorgestellt. Der handliche Flyer im Format eines Stadtplanes bietet einen kompletten und aktuellen Plan des Friedhofes mit nummerierten Grabfeldern und den Standorten der besonderen Grabstätten. 26 von ihnen sind erfasst und 13 von ihnen werden mit Bild und Text vorgestellt.

Nach der Werbung weiterlesen

Wer also einmal das Grab von Dr. Erfurth (der Erfinder der berühmten Dr.-Erfurth-Salbe), das Grab des bekanntesten Suhler Malers Alexander Gerbig oder die Grabstätte des Rennfahrers Paul Greifzu besuchen will, sollte sich den Plan unbedingt besorgen. Aber auch alle Besucher des Friedhofes, die die letzte Ruhestätte des eigenen Verwandten oder Bekannten finden möchte, können diesen Plan nutzen. Nach Erkundigung bei der Friedhofsverwaltung nach Grabfeld und Nummer des Gesuchten, kann er sich mit dem Flyer schnell und unkompliziert orientieren.

Der Flyer „Grab- und Gedenkstätten auf dem Hauptfriedhof Suhl“ ist nur im Waffenmuseum zum Preis von drei Euro erhältlich. Den Erlös beziehungsweise eine höhere Spende will der Förderverein für Suhler Waffen- und Stadtgeschichte für die Schaffung eines Denkmals für die Opfer des Bombenangriffs auf den Fröhlichen Mann am 26. März 1945 verwenden.