In Suhl: Besondere Gräber und Denkmale

Wer also einmal das Grab von Dr. Erfurth (der Erfinder der berühmten Dr.-Erfurth-Salbe), das Grab des bekanntesten Suhler Malers Alexander Gerbig oder die Grabstätte des Rennfahrers Paul Greifzu besuchen will, sollte sich den Plan unbedingt besorgen. Aber auch alle Besucher des Friedhofes, die die letzte Ruhestätte des eigenen Verwandten oder Bekannten finden möchte, können diesen Plan nutzen. Nach Erkundigung bei der Friedhofsverwaltung nach Grabfeld und Nummer des Gesuchten, kann er sich mit dem Flyer schnell und unkompliziert orientieren.