Die erfolgreiche übertragende Sanierung des Industrieunternehmens Alváris Profile Systems und der vollständige Erhalt des Produktionsstandorts in Suhl senden ein wichtiges Signal für die Zukunftsfähigkeit des Oberzentrums Südthüringen. „Die Sicherung des Standorts Suhl und der dortigen Arbeitsplätze ist aus unserer Sicht ein starkes Zeichen für die industrielle Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Oberzentrums Südthüringen. Solche Entwicklungen zeigen, dass der Standort auch in Transformationsphasen für produzierende Unternehmen tragfähig bleibt“, sagt Alexander Brodführer, Bürgermeister der Stadt Schleusingen und Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen.