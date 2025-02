Polizisten versuchten, an den Mann heranzukommen, aber dieser bewaffnete sich mit allem, was nicht niet- und nagelfest war. Er warf Dinge nach den Beamten, die über das Fenster einer Wohnung einen weiteren Versuch unternahmen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der Mann hangelte sich anschließend über eine Werbetafel an der Fassade herunter und konnte dabei letztendlich von den Polizisten ergriffen und festgehalten werden. Der junge Mann selbst gab an, unterschiedliche Drogen konsumiert zu haben. Seinen Rausch schlief er im Gewahrsam in der Polizeidienststelle aus. Ihn erwarten jetzt gleich mehrere Anzeigen.