Radfahren im Thüringer Wald ist für viele Hobbysportler eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Ende Juni schauen nun auch die besten nationalen Profis in der Region vorbei, denn vom 26. bis 28. Juni finden in Streufdorf und Bad Liebenstein die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport statt. Der zuständige Verband German Cycling hat die Austragung der Titelkämpfe an den Thüringer Landesverband vergeben.