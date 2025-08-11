Marklkofen (dpa/lby) - Ein Rettungswagen und ein Auto sind im Landkreis Dingolfing-Landau bei einem Einsatz zusammengestoßen und in den Straßengraben geschleudert worden. Die Fahrerinnen beider Fahrzeuge sowie ein weiterer Rettungssanitäter wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Fahrerin des Rettungswagens wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.
In Straßengraben geschleudert Unfall mit Rettungswagen – Drei Menschen verletzt
dpa 11.08.2025 - 08:39 Uhr