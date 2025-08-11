In Straßengraben geschleudert: Unfall mit Rettungswagen – Drei Menschen verletzt

Laut Mitteilung waren die Sanitäter mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Fahrerin des Rettungswagens wollte ein vorausfahrendes Auto überholen, als dessen 85 Jahre alte Fahrerin nach links abbog. Dabei kam es zur Kollision, bei der alle drei Beteiligten verletzt wurden. Sie kamen mit einem anderen Rettungswagen ins Krankenhaus.