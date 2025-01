Gera (dpa/th) - Ein 36-Jähriger hat in einer Straßenbahn in Gera zwei Fahrgäste rassistisch beleidigt und mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall am Freitag niemand verletzt. Demnach war es zu einem Streit gekommen, den der 36 Jahre alte Deutsche nach Angaben der Polizei eskalierte, indem er ein Messer zückte. Die Betroffenen seien "erheblich bedroht" worden, hieß es. Gegen den 36-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Volksverhetzung und Bedrohung ermittelt.