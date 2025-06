Unsere Empfehlung für Sie Baustellen in Sonneberg Pendler und Handel unter Druck Die Sanierung der B 89 stellt einen tiefgreifenden Einschnitt für Arbeitnehmer und Betriebe dar. Auch der öffentliche Nahverkehr rechnet mit Komplikationen.

Die Bauarbeiten haben vielfältige Auswirkungen, was das Beispiel des Hartsteinwerks Hüttengrund in Sonneberg verdeutlicht. Betriebsleiter Udo Peterhänsel beschreibt die Einschränkungen, die seinen Betrieb direkt betreffen. Täglich verlassen rund 50 Kraftwagenfahrer das Werk, wobei jeder im Schnitt „sieben bis achtmal hin und her fährt“. Gut zwei Drittel dieser Touren führen in Richtung Coburg, sind also direkt von der Sperrung der B 89 betroffen. Darum müssen auch sie durch die überfüllte Stadt fahren. Peterhänsel zeigt Verständnis für den Unmut der Anwohner über laute Lastwagen und aufgewirbelten Staub. „Klar ist das unangenehm, aber das ist höhere Gewalt“, erklärt er und fügt hinzu, dass auch der Betrieb selbst die Situation lieber anders hätte. Der 22-Mann-starke Betrieb beliefert Firmen und Privatkunden im Gebiet Oberfranken, wobei die Kunden glücklicherweise viel Verständnis zeigen. Dennoch profitiert das Werk vom aktuellen Verkehrschaos, da der eigene Beton und Splitt in den neuen Straßenbelägen verbaut werden. „Wenn gebaut wird, freuen wir uns“, so Peterhänsel.