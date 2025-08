Denny Möller vom Bezirk Hessen-Thüringen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ist gerade in den Landkreisen Sonneberg, Hildburghausen und Saalfeld/Rudolstadt sowie im Saale-Orla-Kreis auf „Marktplatztour“. Gemeinsam mit Kai Majer befragt er die Einheimischen, wo sie denn der Schuh drückt. „Wir wollen den Menschen zuhören, erfahren, wo es brennt und dann schauen, was die Gewerkschaft zur Verbesserung der Situation beitragen kann“, so Möller. Sorgen und Nöte des „kleinen Mannes“ wolle man sammeln, um deren Lösung der Politik mit auf den Weg zu geben.