Unsere Empfehlung für Sie Stadtbibliothek Sonneberg Neueröffnung verzögert sich Die Wiedereröffnung der Stadtbibliothek Sonneberg nach Umbau und Sanierung verschiebt sich um knapp einen Monat.

Das Beste daran? Für Kurzentschlosse-ne gibt es noch Karten an der Abendkasse. Und für die Glückspilze: „Freies Wort“ verlost in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Sonneberg zweimal zwei Freikarten. Einfach bis Freitag, 25. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail an lokal.sonneberg@freies-wort.de schicken und das Zauberwort „Unter Kommissaren“ in der Nachricht nicht vergessen! Die glücklichen Gewinner erfahren es dann am Samstag in der Zeitung oder auf der Webseite.