Die Temperaturen sinken und das Wetter wird rauer – aber das hält die wahren Flohmarkt-Fans nicht ab. Am Freitag, dem 1. November, öffnet der Flohmarkt am Alten Busbahnhof um 7 Uhr seine Pforten. Aber damit nicht genug: Am Samstag, 16. November, gibt es ein weiteres Schnäppchen-Highlight am gleichen Ort zur gleichen Uhrzeit. Wer jedoch dem Wetter nicht traut, kann am gleichen Tag noch den Trödelmarkt im Gesellschaftshaus besuchen. Ab 14 Uhr geht es hier los.