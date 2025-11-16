Rund 300 hochzeitsbegeisterte Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei der vom Rödentaler Brautmodengeschäft „Tüll und Träume“ organisierten Veranstaltung „Weddingbeats“ zu informieren, inspirieren zu lassen und in die Welt der Hochzeitsplanung einzutauchen. Fast 30 regionale Dienstleister – von Floristik, Dekoration und Styling bis hin zu Schmuck, Musik und Catering – präsentierten ihre Angebote. Highlight des Abends war eine Modenschau, bei der moderne Brautkleider ebenso zu sehen waren wie elegante Anzüge. „Die Weddingbeats ist jedes Jahr ein Herzensprojekt. Zu sehen, wie Paare ins Gespräch kommen, sich inspirieren lassen und ihren Traumtag ein Stück näherbringen – das macht diese Messe so besonders“, sagt Kathrin Kellner, Inhaberin von „Tüll und Träume“ und Initiatorin der Veranstaltung. Der Termin für die Fortsetzung im nächsten Jahr steht mit dem 14. November 2026 bereits fest.