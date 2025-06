Das Plateau des 944 Meter hohen Finsterberges war am vergangenen Sonntag Gastgeber für das Finsterbergfest. Wanderer, Naturfreunde und Familien aus der Region kamen auf dem 944er zusammen, um in geselliger Runde ein paar entspannte und unterhaltsame Stunden zu verbringen. So mancher scheute mit Blick auf die von Unwetter sprechenden Wettervorhersagen allerdings den Weg auf den Gipfel.