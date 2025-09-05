 
  6. Rennsteig-Ride als Bühne und Botschaft

In Schmiedefeld Rennsteig-Ride als Bühne und Botschaft

Am Samstag fällt in Schmiedefeld der Startschuss für den Rennsteig-Ride 2025. Die Veranstaltung lädt Mountainbike-Fans ein, den Thüringer Wald in seiner sportlichsten Form zu erleben.

 
In Schmiedefeld: Rennsteig-Ride als Bühne und Botschaft
  Foto: Maria Klärner /Regionalverbund

Die Strecken wurden finalisiert, die Infrastruktur geprüft, die letzten Anmeldungen entgegengenommen: Die Vorbereitungen für den 9. Rennsteig-Ride am heutigen Samstag liefen am Freitag auf Hochtouren. „Mehrere hundert Mountainbikerinnen und Mountainbiker werden auf den verschiedenen Distanzen rund um Schmiedefeld an den Start gehen. Die Kombination aus sportlichem Wettkampf mit sogenannten flowigen Abschnitten und technischen Passagen, gemeinschaftlicher Atmosphäre und der einzigartigen Kulisse des Thüringer Waldes macht den Rennsteig-Ride zu einem echten Erlebnis für alle Altersklassen – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Fahrer“, sagt Susann Eberlein, Sprecherin beim Regionalverbund Thüringer Wald.

Ausschilderung der Wege erfolgt

Organisiert wird die neunte Auflage des Rennens von der Rennsteiglauf Sportmanagement & Touristik GmbH, die mit dem Rennsteig-Ride eine zweite sportliche Säule neben dem legendären Gutsmuths-Rennsteiglauf etabliert hat. Ein zentrales Gesicht hinter den Kulissen ist René Tann,einer der drei Streckenbauer. „Wir sorgen dafür, dass die Strecke attraktiv und trotz ihrer Trails sicher ist – dass sie fordert, aber niemanden überfordert. Und dass alle Starter den Weg finden. Die Ausschilderung haben wir am Vortag des Rennens aufgebaut“, erklärt der erfahrene Trail-Experte.

Früher selbst aktiver Mountainbiker, gibt er heute unter anderem Technikkurse im Bikepark Oberhof und engagiert sich für die nachhaltige Weiterentwicklung des Sports in der Region. „Die Nachfrage ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, sowohl in den Bikeparks als auch in der Fläche. Vor allem legale Trails mit spielerischem Charakter werden immer beliebter. Das ist eine großartige Chance für den Thüringer Wald“, sagt Tann.

Bühne und Botschaft

Für die Mountainbike-Gemeinschaft ist der Rennsteig-Ride längst mehr als nur eine sportliche Veranstaltung: Er ist Bühne und Botschaft zugleich. Denn er reiht sich ein in eine umfassende Mountainbike-Strategie, die vom Regionalverbund Thüringer Wald gemeinsam mit Kommunen, Tourismusakteuren und Naturschutzinstitutionen umgesetzt wird. „Der Mountainbike-Sport hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Baustein unserer Tourismusstrategie entwickelt. Mit Formaten wie dem Rennsteig-Ride wird eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial der Thüringer Wald für aktive Erholung und sportliche Herausforderungen bietet – authentisch, nachhaltig und naturnah“, sagt Regionalverbund-Geschäftsführerin Antonia Sturm.

Ziel des Projekts ist es, den Thüringer Wald als attraktive und ganzheitlich gedachte Mountainbike-Destination auf die Landkarte von Hobby- wie Profisportlern zu setzen. Dazu gehört der Aufbau eines abgestimmten und legalen Streckennetzes auf natürlichen Wegen – jenseits der bestehenden Bikeparks.

Die Strecken sollen landschaftlich reizvoll, nachhaltig geplant und naturschutzgerecht umgesetzt werden und alle Erfahrungsstufen ansprechen. Ergänzt wird das Netz durch einheitliche Standards bei Beschilderung, Routenpflege und Nutzerführung. Darüber hinaus investiert der Regionalverbund Thüringer Wald gezielt in verbesserte Serviceangebote.

Streckenpaten bringen Expertise ein

Ein unerlässlicher Bestandteil des Projekts sind die Streckenpatinnen und Streckenpaten. Lokale Mountainbike-Experten stellen ihre Lieblingsstrecken vor und fungieren als Bindeglied zwischen Trail, Region und Nutzer. René Tann mit seiner Runde von Suhl zum Finsterberg ist einer von ihnen – und bringt dabei nicht nur seine Expertise in das Projekt ein, sondern auch echte Leidenschaft für den Thüringer Wald.