In Schmiedefeld: Rennsteig-Ride als Bühne und Botschaft

Die Strecken wurden finalisiert, die Infrastruktur geprüft, die letzten Anmeldungen entgegengenommen: Die Vorbereitungen für den 9. Rennsteig-Ride am heutigen Samstag liefen am Freitag auf Hochtouren. „Mehrere hundert Mountainbikerinnen und Mountainbiker werden auf den verschiedenen Distanzen rund um Schmiedefeld an den Start gehen. Die Kombination aus sportlichem Wettkampf mit sogenannten flowigen Abschnitten und technischen Passagen, gemeinschaftlicher Atmosphäre und der einzigartigen Kulisse des Thüringer Waldes macht den Rennsteig-Ride zu einem echten Erlebnis für alle Altersklassen – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Fahrer“, sagt Susann Eberlein, Sprecherin beim Regionalverbund Thüringer Wald.