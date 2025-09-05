In Schmiedefeld: Rennsteig-Ride als Bühne und Botschaft

Ausschilderung der Wege erfolgt

Organisiert wird die neunte Auflage des Rennens von der Rennsteiglauf Sportmanagement & Touristik GmbH, die mit dem Rennsteig-Ride eine zweite sportliche Säule neben dem legendären Gutsmuths-Rennsteiglauf etabliert hat. Ein zentrales Gesicht hinter den Kulissen ist René Tann,einer der drei Streckenbauer. „Wir sorgen dafür, dass die Strecke attraktiv und trotz ihrer Trails sicher ist – dass sie fordert, aber niemanden überfordert. Und dass alle Starter den Weg finden. Die Ausschilderung haben wir am Vortag des Rennens aufgebaut“, erklärt der erfahrene Trail-Experte.