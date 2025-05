Die neuapostolische Kirchgemeinde blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Das vergangene Jahrhundert war voller Höhen und Tiefen, geprägt von Glauben, Gemeinschaft und sozialem Engagement. Seit nunmehr 125 Jahren gibt es im Suhler Ortsteil Vesser neuapostolische Christen. Begonnen hat alles mit dem Besuch zweier Schwestern am Ende des 19. Jahrhunderts bei ihrem Bruder in Hamburg. So kam die neuapostolische Kirche nach Vesser und Schmiedefeld, wo sie weitere Anhänger in Familie und Dorfgemeinschaft fand. Anfangs versammelte man sich in Vesser in einem Wohnzimmer, später unter anderem in einem Nebenraum des Gasthauses „Henne“ in Schmiedefeld. Mehrere Male musste der Mietraum im Laufe der Jahre gewechselt werden.