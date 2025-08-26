Ende August steht in Schmiedefeld traditionell die Kirmes auf dem Programm. Und die bot auch am vergangenen Wochenende wieder an drei Tagen jede Menge Möglichkeiten zum Feiern und Spaß haben. Nachdem Freitagabend mit dem Einmarsch der Kirmespärchen in der Rennsteiglaufhalle und der anschließenden Darbietung der Tanzgruppe des SV Rennsteig der Startschuss für das Kirmeswochenende gefallen war, wurde im Festzelt bei DJ-Musik gehörig gefeiert.