Es riecht noch nach Farbe. Frisch gestrichene Wände, viel Weiß, viel Licht – und dazwischen ein noch leerer Raum, der einmal Sakralraum war und nun dabei ist, ein Möglichkeitsraum zu werden. In der einstigen katholischen Kirche von Römhild geht es voran. Steffen Würstl, der das entweihte Gotteshaus vor gut einem Jahr erwarb, freut sich über das wachsende Projekt und all die Ideen, die es mit Leben füllen werden. Denn was damals einfach wie eine mutige Idee klang, trägt inzwischen sichtbare Konturen.