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  4. Stau nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A93

In Richtung Österreich Stau nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A93

Rettungskräfte und Polizei werden gegen Mittag zu einem Unfall auf der Autobahn 93 in Oberbayern gerufen. In Richtung österreichischer Grenze müssen Autofahrer zusätzliche Geduld mitbringen.

In Richtung Österreich: Stau nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A93
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Polizei und Rettungskräfte waren nach dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Brannenburg (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 93 müssen Autofahrer in Richtung Österreich mit Staus rechnen. Wegen des Einsatzes von Polizei und Rettungskräften komme es zu "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" in Richtung Innsbruck, teilte die Polizei mit. Autofahrerinnen und Autofahrer würden gebeten, den Bereich "bis auf Weiteres" großräumig zu umfahren.

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Der Unfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen gegen Mittag zwischen Brannenburg und Oberaudorf im Landkreis Rosenheim. Laut Polizei waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Inwieweit Menschen verletzt wurden, blieb zunächst unklar.