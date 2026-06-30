In Richtung Österreich: Stau nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A93

Brannenburg (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 93 müssen Autofahrer in Richtung Österreich mit Staus rechnen. Wegen des Einsatzes von Polizei und Rettungskräften komme es zu "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" in Richtung Innsbruck, teilte die Polizei mit. Autofahrerinnen und Autofahrer würden gebeten, den Bereich "bis auf Weiteres" großräumig zu umfahren.