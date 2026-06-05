In Rheinland-Pfalz in Betrieb Auch Bayern beschäftigt sich mit Handy-Blitzern

München (dpa/lby) - Nach der Einführung von Blitzern gegen Handynutzung am Steuer in Rheinland-Pfalz beschäftigt sich auch das bayerische Innenministerium mit der Technologie. "Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen und Erfahrungen mit diesem System, insbesondere die rechtlichen Entscheidungen dazu. Wir stehen dabei auch im Austausch mit anderen Bundesländern, die das System bereits eingeführt haben oder dies beabsichtigen", sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.