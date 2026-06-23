In Regionalzug: Fahrgast filmt Frau unter den Rock - Zeugin filmt zurück

München (dpa/lby) - Ein Mann soll einer Frau in einem Regionalzug heimlich unter den Rock gefilmt haben - und ist dabei selbst von einer Mitfahrerin gefilmt worden. Die Frau habe bemerkt, wie der 57-Jährige auf der Fahrt von Augsburg nach München Videos vom Intimbereich der 28-Jährigen machte, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin habe sie den Vorfall selbst als Video aufgezeichnet und die 28-Jährige angesprochen.