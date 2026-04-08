Im Mai 2024 wurde die Kindersportgruppe Oehrenstock gegründet. Der Wunsch, dass sich Kinder bewegen und sich dabei zwar draußen an frischer Luft bei Sport und Spiel, aber am besten unter Anleitung austoben, kam von den jungen Eltern, aber auch von den Kindern selbst. Im Ortsteilrat wurde die gute Idee von Annerose Conrad und Elke Koch ebenso aufgegriffen wie von Ortsteilbürgermeister Wolfram Lortsch. Nun ging es „nur noch“ um die praktische Umsetzung. Stefanie Reinboth (als Keglerin bekannt) und Lutz Koch fanden sich als Übungsleiterin beziehungsweise Übungsleiter bereit. Der Start gelang bestens – seither wird immer mittwochs draußen – bei Regenwetter im „Haus des Gastes“ – Sport in der Gruppe getrieben. Die Zahl der dort aktiven Kids im Alter von vier bis 14 Jahre stieg von 18 auf nunmehr 34. Und auch die begleitenden Mütter fanden für sich, während sich ihre Sprösslinge dem Sport widmen, eine geselligkeitsfördernde Beschäftigung. Das war nun dem IKV eine Spende von 250 Euro wert. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des ÖPNV-Kreistagsausschusses überreichter sie MdL Andreas Bühl (CDU) in der vergangenen Woche. Das wurde mit freudigem Dank aufgenommen. Verwendet wird das Geld – natürlich! – für den Kauf neuer Sport- und Spielgeräte. Foto: Karl-Heinz Veit