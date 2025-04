In Oberhof: Rasante Talfahrten starten am Maifeiertag

Der Bikepark Oberhof startet in die neue Saison. Am 1. Mai ab 10 Uhr können Mountainbike-Fans wieder die vielfältigen Trails und Strecken auf zwei Rädern erkunden. „Die unterschiedlichen Profile sind dabei sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene bestens geeignet. Bike-Verleih, Reparaturservice, Bike-Waschstation und gastronomische Angebote an der Berg- sowie an der Talstation runden das umfangreiche Angebot ab“, teilt Ronny Knoll, Sprecher des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum, mit.