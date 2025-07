In Oberhof: Kranke Bäume werden gefällt

Ab dem 28. Juli müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen an der Tambacher Straße neben dem Sportgymnasium in Oberhof einstellen. „Das Forstamt hat im angrenzenden Waldstück zahlreiche Baumschäden identifiziert, die die Standfestigkeit der Bäume so stark beeinträchtigen, dass davon eine Gefahr für den angrenzenden Verkehr ausgeht. Es wurden Fäulnisstellen und vom Wind angeschobene Fichten identifiziert, die nun gefällt werden müssen“, teilt dessen Leiter Jan Pietzko mit. Aufgrund des Umfangs der geplanten Verkehrssicherungsmaßnahme werde ein ganzer Baumstreifen entlang der Straße verschwinden.