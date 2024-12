In Oberhof: Biathlon-Helfer werden auf den Weltcup eingestimmt

In Oberhof sind am Wochenende die Freiwilligen, die Volunteers, auf ihre Einsätze in der Biathlon-Arena zum Weltcup im Januar vorbereitet worden. Mit der traditionellen Infoveranstaltung am Samstag startete die Vorbereitung des Spitzensportereignisses in die heiße Phase. Insgesamt 725 Volunteers werden die Organisatoren des Weltcups vom 9. bis 12. Januar begleiten, teilt Susann Eberlein vom Medienteam der Oberhofer Sport und Event GmbH mit. Sie sind Kampfrichter und Ordner in der Arena und an der Strecke, sitzen an der Tageskasse, verkaufen Fanartikel im Fanshop und verantworten das Rahmenprogramm. Das Organisationskomitee der Oberhofer Sport und Event GmbH kann auf durchschnittlich 650 Freiwillige pro Wettkampftag vertrauen. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der insgesamt sechs Wettkämpfe.