Nürnberg - Bei einem Verhaftungsversuch in Nürnberg hat die Polizei auf einen Mann geschossen und ihn tödlich verletzt. Zwei Beamte einer Streife seien am Morgen zu der Wohnung in der Nürnberger Südstadt gefahren, um den Mann wegen eines offenen Haftbefehls festzunehmen, sagte ein Polizeisprecher. Doch der Betroffene habe sich gewehrt.