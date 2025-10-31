In Nürnberger Park: Jugendlicher soll 13-Jährige bedroht und belästigt haben

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger soll eine 13-Jährige in einem Nürnberger Park mit einer Waffe bedroht und sexuell belästigt haben. Die Teenagerin habe am Donnerstag mit einer 14 Jahre alten Freundin auf einer Bank gesessen, als ein Jugendlicher aus dem Gebüsch gekommen sei und eine Schusswaffe auf sie gerichtet habe, teilte die Polizei mit - basierend auf den Schilderungen der beiden Freundinnen. Der Jugendliche habe dann das Handy der 13-Jährigen beschädigt, ihr an die Brust gefasst und sei mit einem Begleiter geflüchtet.