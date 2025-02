Erfurt (dpa/th) - Neun Thüringer Unternehmen beteiligen sich in diesem Jahr an der Messe Biofach für ökologisch hergestellte Lebensmittel in Nürnberg. Die Firmen stellen unter anderem Tiefkühlkost, Konserven und Kräuter her, wie das Thüringer Wirtschaftsministerium mitteilte. Die noch bis zum 14. Februar laufende Messe gilt laut Ministerium als Weltleitmesse für nachhaltige Lebensmittel.