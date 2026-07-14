In Niedersachsen: Mutmaßlicher Brandanschlag legt Zugverkehr lahm

Neu Wulmstorf - Nach einem Brand an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven ist der Zugverkehr eingestellt worden. Im niedersächsischen Neu Wulmstorf habe in der Nacht ein Verteilerkasten gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Behörde geht von Brandstiftung aus. Eine Bahnsprecherin sagte, das Feuer habe die Schieneninfrastruktur beschädigt, Zugfahrten im Abschnitt zwischen Hamburg-Neugraben und Buxtehude in Richtung Stade seien derzeit nicht möglich, eine Prognose zur Dauer der Sperrung auch nicht. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.